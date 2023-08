Scacchi, World Cup 2023: Marina Brunello saluta il torneo femminile. Da domani in gara Carlsen, Caruana e tutti i big

Sono appena terminati i 33 confronti complessivi, tra Open e femminile, per i quali, nel primo turno della World Cup 2023 a Baku, capitale dell’Azerbaigian, si sono resi necessari gli spareggi. Tra le 66 persone coinvolte in tal senso anche Marina Brunello, cui però non è andata bene.

La numero 1 italiana, nonché unica azzurra presente nel torneo femminile, è stata infatti sconfitta dall’indiana Nutakki Priyanka per 2,5-1,5. Decisivo il risultato negativo della seconda partita di spareggio rapid (25 minuti + 10 secondi a mossa di incremento a testa) con cui l’asiatica si guadagna la possibilità di giocare contro una connazionale che in patria è una leggenda vivente, Humpy Koneru.

Dopo che, nella prima partita di spareggio, Marina Brunello ha aperto esattamente come nella prima del minimatch, cioè con 2. Ac4 (partita d’Alfiere) senza per questo riuscire a trarne particolare vantaggio in una posizione che da chiusa diventa patta. Nella seconda rapid, invece, Priyanka, con il Bianco, si gioca la carta dell’Indiana di Donna con 4. g3 che diventa variante Riumin. Uscita di teoria alla 12a mossa, poco dopo l’italiana non è precisa nel cercare di occupare la colonna d con Torre e Donna, ma nonostante tutto è in posizione difendibile. Il vero errore lo compie con 25… Dd6, che lascia strada libera a una forchetta di Cavallo che, al di là del semplice cambio in a8, “disattiva”, letteralmente la Torre che si era prima portata in d8 e crea lo spazio per avere due pedoni in più e non solo uno, cosa molto meno gestibile. Il Bianco si ritrova a poter entrare in un finale vinto, e alla 45a mossa il Nero abbandona.

L’Italia, dunque, resta con rappresentanti solo nel tabellone Open, dove Daniele Vocaturo si cimenterà da domani nella sfida con l’ucraino Andrei Volokitin. Inoltre, da domani ci saranno anche tutti i grandi nomi, cioè quelli che hanno avuto un bye al primo turno. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, Gukesh D: sono solo alcuni dei big che andranno in scena nella terra che ha dato i natali a Garry Kasparov nel 1963.

In particolare, per Carlsen ci sarà Levan Pantsulaia, georgiano affrontato due volte nel 2016 e 2017, in ambo i casi ai Mondiali rapid. Il fatto curioso è che la prima di queste due partite l’ha persa, salvo vincere la seconda. A Nakamura tocca l’indiano Karthik Venkataraman, mai sfidato; lo stesso vale per Caruana e il georgiano Mikheil Mchedlishvili. Alcuni confronti interessanti, oltre a Vocaturo-Volokitin, ci sono: Predke-Mamedov e Rasmus Svane-Saric guidano la lista.

I TABELLONI COMPLETI (I risultati del femminile si trovano sempre un turno più avanti)

Foto: FIDE / Maria Emelianova – chess.com