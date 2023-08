Rugby, Test Match: Sudafrica e Irlanda fanno paura in vista dei Mondiali

Si sono disputati nel weekend quattro test match amichevoli in vista della prossima Coppa del Mondo e non è scesa in campo solo l’Italia, che ha battuto agevolmente la Romania. Tre le sfide di altissimo livello che hanno detto tantissimo in chiave iridata.

Il Sudafrica ha espugnato Cardiff, battendo il Galles con un netto 16-52. Match mai in discussione nella capitale gallese, con Malcolm Marx che ha dato il là alle danze al 4’, prima che due piazzati portassero avanti il Galles. Ma al 22’ arriva la meta di Canan Moodie e al 34’ meta di punizione per il Sudafrica con cartellino giallo per Rio Dyer. Un minuto e va a segno anche Jesse Kriel a chiudere il discorso. Nella ripresa segnano di nuovo Kriel, poi Pieter-Steph du Toit, ancora Canan Moodie, Damian Willemse (con giallo anche per Teddy Williams) e solo nel finale segna il Galles con Sam Parry.

Buona vittoria anche per l’Irlanda, che ha battuto l’Inghilterra 29-10. Al 5’ piazzato per George Ford, ma è l’unico acuto inglese nel primo tempo. Al 9’ va in meta Bundee Aki, mentre allo scadere allunga Garry Ringrose per il 12-3 con cui si va all’intervallo. Al 55’ cartellino rosso per Billy Vunipola e match chiuso. Al 57’ va in meta James Lowe, poi al 72’ chiude il discorso Mack Hansen e a match finito arrivano le mete di Kyle Sinckler e di Keith Earls per il 27-10 finale.

Vince anche la Francia, che batte le Fiji 34-17, ma lo fa soffrendo. Nei primi 10 minuti le Fiji pagano l’indisciplina con tre punizioni per la Francia che valgono il 9-0 e transalpini che trovano la prima meta solo alla mezz’ora con Peato Mauvaka. Rispondono le Fiji con Tevita Ikanivere per il 16-10, ma a tempo scaduto segna Uini Atonio per il 21-10 con cui si va al riposo. Al 51’ accorciano le Fiji con Semi Radradra, prima dell’ora di gioco riallunga la Francia con Sekou Macalou e poi piazzato di Jaminet per fissare il punteggio finale.

