Rovella e Pellegrini cambiano squadra, conviene prenderli al Fantacalcio? Costi e bonus

Doppio colpo per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la cessione di Sergej-Milinkovic Savic, Claudio Lotito ha iniziato a muoversi in entrata; se i due innesti di Daichi Kamada e Gustav Isaksen sono stati i colpacci per i biancocelesti, quest’oggi si avvicina un doppio innesto dalla Juventus, che cederà Nicolò Rovella e Luca Pellegrini con un doppio prestito con obbligo di riscatto complessivo a 21,5 milioni. Quale sarà il loro apporto nel fantacalcio? Scopriamolo insieme

Partiamo dal terzino sinistro, che conosce già il centro sportivo di Formello avendo disputato la seconda parte di stagione proprio in biancoceleste, dopo un altro prestito poco fruttuoso con l’Eintracht Francoforte. Per lui solo sette presenze agli ordini di Sarri lo scorso anno, solo una da titolare (l’ultima di campionato) per un totale di 174 minuti, meno di 25 a match.

Difficile che possa ritagliarsi dunque un ruolo da titolarissimo del tecnico di Bagnoli, che raramente cambia idea: profilo tendenzialmente da evitare all’asta o, nella migliore delle ipotesi, da utilizzare come scommessa per chiudere la difesa in caso di fantacalcio a 10 o più partecipanti, poiché le qualità tecniche ci sono. Al momento però è una scelta marginale e le cose non sembra debbano cambiare.

Diverso il caso di Rovella, che lo scorso anno si è ritagliato un ruolo da protagonista nell’ottimo Monza di Raffaele Palladino, totalizzando 28 presenze in campionato (3 con la Juventus) con un gol e due assist a referto, al netto però di sette cartellini gialli ed uno rosso che hanno praticamente azzerato i bonus da lui regalati. Non è un caso che la sua fantamedia sia di 6,16, non da buttare ma nemmeno per un giocatore d’élite per le vostre rose.

Alla Lazio arriverà con l’intenzione di mettere in discussione la titolarità di Danilo Cataldi, negli ultimi due anni perno dello scacchiere di Sarri. Alla lunga, viste le sue qualità, potrà anche riuscirci, ma non rappresenta un profilo fantacalcistico su cui spendere troppo: provate ad acquistarlo a prezzo base, all’1% del vostro budget, per intenderlo inizialmente come sesto slot del vostro centrocampo. Nel Mantra, grazie anche alla skill di M, potrebbe diventare alla lunga il secondo mediano della votra squadra, venendo dunque pagato qualcosina in più. Il consiglio è uno: non svenatevi per un profilo di completamento.

