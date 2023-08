Roma-Tolosa oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Roma di Josè Mourinho si appresta a disputare la sesta amichevole della sua prestagione: alle 19.30 di questa domenica, i giallorossi saranno ospiti del Tolosa, squadra militante nella Ligue 1, la prima divisione francese, che nella passata stagione ha conquistato la Coupe de France, garantendosi così l’accesso ai gironi della prossima Europa League.

Dopo gli ultimi giorni di ritiro in Algarve, la Roma ha fatto rientro nella capitale in vista dell’esordio stagionale in campionato con la Salernitana fra due settimane: prima delle ultime due amichevoli prestagionali con Tolosa e Partizani Tirana, Lorenzo Pellegrini e compagni hanno sempre colto risultati positivi. Dopo i due successi agevoli contro la Boreale e il Latina, i giallorossi sono volati in Portogallo per la seconda fase della preparazione estiva: in terra lusitana sono arrivate due vittorie, con l’Estrela Amadora e la Farense, e il pareggio per 1-1 con il Braga.

L’avversario di oggi, il Tolosa, potrebbe rincontrare i capitolini fra qualche settimana: infatti entrambe le squadre parteciperanno alla prossima Europa League e, visto che i due club non faranno parte della stessa fascia, potrebbero essere sorteggiate nello stesso girone. Nel precampionato, i transalpini hanno ottenuto sin qui due vittorie contro Rodez Aveyron e Osasuna, un pareggio con il FC Andorra, e due sconfitte con il Montpellier e il Werder Brema.

La sfida tra Roma e Tolosa, il cui via è programmato per le 19.30 allo Stadium de Toulouse di Tolosa (Francia), non avrà copertura televisiva, ma sarà trasmessa in streaming da Dazn.

CALENDARIO ROMA-TOLOSA OGGI

Domenica 6 agosto:

Ore 19.30 Roma-Tolosa – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA ROMA-TOLOSA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse