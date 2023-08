Roma-Partizani Tirana oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Siamo giunti all’ultima amichevole pre-stagionale anche per quanto riguarda la Roma. La formazione allenata da mister José Mourinho, infatti, sarà di scena in Albania, per il test contro il Partizani Tirani che si giocherà questa sera, sabato 12 agosto, alle ore 20.00.

Il match, che andrà in scena all’Air Albania Stadium della capitale albanese, quindi, sarà l’ultimo impegno della formazione giallorossa in vista dell’esordio in campionato che avverrà nel corso del prossimo fine settimana e vedrà impegnati Lorenzo Pellegrini e compagni contro la Salernitana, in un match da prendere con le molle.

L’occasione di questa sera contro il Partizani Tirana darà modo allo “Special One” di vedere in azione i nuovi acquisti per provare a costruire una chimica di squadra nel più breve tempo possibile. Di pari passo sarà importante evitare gli infortuni, dopo quelli che hanno già colpito la rosa giallorossa, con Paulo Dybala che ha segnalato qualche piccola noia muscolare.

Il match tra Partizani Tirana e Roma sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

