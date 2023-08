Roberto Mancini si presenta da CT dell’Arabia: “Primi contatti a metà agosto, fiducioso di fare bene”

Alle 16.00 ora italiana, Roberto Mancini si è presentato davanti alle telecamere per la prima volta dopo essere stato nominato CT della nazionale dell’Arabia Saudita: il Mancio ha firmato un contratto fino al 2027, per un ingaggio da 25 milioni a stagione. L’ex allenatore dell’Italia, dopo l’ufficialità della sua nuova avventura con i sauditi, è partito per Riad, dove nella serata araba ha rilasciato le prime dichiarazioni sotto il nuovo incarico con la presenza del presidente della federazione saudita Yasser Al Misheal.

“Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto, sono molto orgoglioso di essere qui. Nel nostro lavoro è sempre difficile perché tutto può cambiare in ogni momento – queste le prime parole dell’allenatore marchigiano – So che i prossimi 10 giorni saranno molto importanti, ma nei giorni scorsi ho visto tanti video dei giocatori che ho a disposizioni. Avremo quattro amichevoli prima delle qualificazioni ai Mondiali, dovremo lavorare tanto ma penso che abbiamo abbastanza tempo per farlo“.

Mancini poi ha parlato del suo staff e delle tempistiche della trattativa: “Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione e devono risolvere le ultime cose in Italia. Per il momento siamo abbastanza qui per iniziare il lavoro, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo a sufficienza per fare tutto. Abbiamo iniziato 10 giorni fa a lavorare sui giocatori: già conoscevamo la squadra perché l’avevamo vista anche durante il Mondiale, sappiamo che ci sono diversi elementi interessanti”.

Infine, il Mancio ha dichiarato quali saranno gli obiettivi della sua nuova avventura : “Sappiamo che ci serve tempo, ma posso dire ai tifosi che lavoreremo duramente perché vogliamo provare a vincere qualcosa di importante. Abbiamo fiducia nei giovani, sappiamo che nell’Under 21 ci sono tanti giocatori interessanti e investiremo su di loro. Il nostro obiettivo è vincere la Coppa d’Asia dopo 26 anni. Ora abbiamo amichevoli e partite di qualificazione ai Mondiali, poi prepareremo la competizione e sono sicuro che possiamo andarci a giocare la vittoria. Sono fiducioso che riusciremo a fare bene. Chiamatemi Mancio, come quando ero un giocatore”.

