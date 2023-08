Risultati Coppa Italia calcio oggi (13 agosto): tutti i marcatori e chi passa il turno. Colpaccio Reggiana a Monza, avanti anche Salernitana, Sassuolo e Lecce

Nella giornata di oggi, domenica 13 agosto, si sono giocate diverse gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Quattro match e ben otto squadre impegnate. La Salernitana ha affrontato nel tardo pomeriggio la Ternana riuscendo a superarla per 1-0. Alle 18.00 il Cosenza ha ospitato il Sassuolo di Alessio Dionisi subendo una vera e propria imbarcata ma solo dopo i tempi supplementari: 2-5. Il Lecce di misura ha superato il Como per 1-0, incredibile vittoria della Reggiana in rimonta sul Monza all’U-Power Stadium: 1-2.

RISULTATI COPPA ITALIA OGGI

SALERNITANA-TERNANA: 1-0

Alle 17.45 e all’interno dello Stadio Arechi, la Salernitana di Paulo Sousa è riuscita a imporsi per 1-0 sulla Ternana di Cristiano Lucarelli. Una vittoria di misura per i granata che, grazie alla grandissima rete di Antonio Candreva su punizione al 7′ minuto del primo tempo, sono riusciti a staccare il pass per il turno successivo.

COSENZA-SASSUOLO: 2-5

A partire dalle ore 18.00, il Cosenza e il Sassuolo hanno regalato spettacolo. L’ex Palermo Tutino al 9′, su rigore, ha sbloccato immediatamente il match. I neroverdi hanno riacciuffato la partita al 49esimo minuto del primo tempo con Bajrami. Pinamonti, su rigore, ha portato avanti i suoi ma un colpo di testa di Mazzocchi al 90esimo ha portato l’incontro ai supplementari. Dopo l’espulsione di Calò però, tra le file dei calabresi, il Sassuolo ha dilagato. Prima il gol di Ceide e in seguito la doppietta di Mulattieri: risultato finale 2-5.

LECCE-COMO: 1-0

Al Via del Mare i giallorossi pugliesi hanno regalato la prima gioia stagionale al proprio pubblico. Di misura, i salentini, hanno avuto la meglio sul Como di Moreno Longo. A risultare sufficiente e soprattutto vincente, è stata la rete al 27esimo di Almqvist. La compagine lombarda non è più riuscita a rialzarsi: Lecce-Como 1-0.

MONZA-REGGIANA: 1-2

In serata e a chiudere le gare di Coppa Italia di oggi, ci hanno pensato il Monza e la Reggiana. Colpaccio dei granata che, a sorpresa, sono riusciti a vincere la sfida all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino e per giunta in rimonta. D’Ambrosio ha inciso il proprio nome, per primo, sul tabellino dei marcatori. Poi però gli uomini di Alessandro Nesta hanno prima pareggiato con Nardi e poi, sugli sviluppi di un calcio di rigore, chiuso i conti con Cigarini: 1-2.

Foto: LaPresse