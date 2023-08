Risultati Coppa Italia calcio oggi (11 agosto): tutti i marcatori e chi passa il turno. Bene Udinese, Bologna e Frosinone, Retegui toglie il Genoa dai guai

Iniziano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia; quattro partite, quattro squadre di Serie A impegnate quest’oggi, tutte che avanzano al prossimo turno.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco inizia con il piede giusto battendo per 1-0 il Pisa; basta un’autorete di Canestrelli, provocata da una serpentina dalla sinistra di Giuseppe Caso che ubriaca Hermannsson e mette in mezzo provocando l’autogol. I ciociari vanno vicino al 2-0, ma nel finale Tramoni fallisce l’occasione dell’1-1.

Tutto facile per l’Udinese, che supera il Catanzaro con un comodo 4-1. A sbloccare la partita è Sandi Lovric che appoggia un bell’assit di Thauvin (protagonista), ma poco dopo arriva l’inaspettato pari di Vandeputte. Bianconeri che si scatenano nel secondo tempo: prima Beto al 48′ va da solo in contropiede e batte Fulignati, un quarto d’ora dopo Thauvin si procura un rigore e sigla il 3-1. Nel finale arriva il punto esclamativo del debuttante Lorenzo Lucca.

Fuochi d’artificio al Marassi, dove il Genoa ha la meglio per 4-3 sul Modena. Retegui inaugura la sua prima partita ufficiale in Italia con un gol, ma i canarini ribaltano la partita con Mancini e Tremolada, Vasquez però riacciuffa il pari nel recupero del primo tempo. Grifoni che allungano tra il 51′ ed il 57′ con Gudmundsson e la doppietta di Retegui, Gargiulo riapre i giochi al 77′ ma non basta, con la squadra di Gilardino che passa ai sedicesimi.

A chiudere la tornata odierna è il successo del Bologna per 2-0 con il Cesena. Ci vogliono 100 secondi per sbloccare il risultato con una conclusione del giovane terzino Tommaso Corazza, che approfitta di una dormita di Bumbu, ma i felsinei rischiano a più riprese di farsi raggiungere sul pari nel primo tempo. A rasserenare gli animi è Joshua Zirkzee che appena entrato elude Prestia e chiude i conti.

Foto: LaPresse