Risultati amichevoli Serie A di oggi (6 agosto): tutti i marcatori. Rrahmani decisivo per il Napoli, a Lazio e Roma non bastano Castellanos e Dybala

Giornata di amichevoli internazionali quella di oggi, domenica 6 agosto, per le squadre di Serie A.

La Fiorentina ha superato 2-1 il Nizza nell’ambito della Sela Cup disputatasi a Newcastle: un successo maturato grazie alle reti di Jovic e Kouame prima del gol della bandiera rossonero firmato Bouanani.

Sfide contro formazioni di Ligue1 anche per Torino e Roma che hanno perso entrambe 2-1 rispettivamente contro Reims e Tolosa: in gol Schuurs per i granata e Dybala per i giallorossi.

Ko anche per la Lazio, impegnata contro il Girona: gli spagnoli si sono imposti 2-1, con il gol della bandiera biancoceleste firmato da Castellanos.

Test in Spagna anche per il Lecce che contro il Cadice ha pareggiato 1-1 dopo essere passato in vantaggio con Almqvist.

Successo, infine, per i campioni d’Italia del Napoli che grazie ad una rete di Rrahmani hanno piegato 1-0 l’Augsburg.

LE AMICHEVOLI DELLE SQUADRE DI SERIE A DI OGGI

Nizza- Fiorentina 1-2: Bouanani (N); Jovic, Kouame (F).

Reims- Torino 2-1: Flips, Diakhon (R); Schuurs (T).

Napoli -Augsburg 1-0: Rrahmani (N).

Tolosa- Roma 2-1: Dallinga, Begraoui (T); Dybala (R)

Girona- Lazio 2-1: Tsygankov, Stuani (G); Castellanos (L).

Cadice-Lecce 1-1: Marti (C); Almqvist (L).

Foto: LaPresse