Risultati amichevoli Serie A di oggi (4 agosto): tutti i marcatori. L’Udinese vince di misura con l’Al-Rayyan

Quest’oggi, venerdì 4 agosto, l’unica compagine di Serie A impegnata in un’amichevole è stata l’Udinese di Andrea Sottil. I friulani, a partire dalle ore 20.30 e all’interno della Dacia Arena di Udine, hanno affrontato l’Al Rayyan, club qatariota allenato dall’ex Monaco Jardim. I bianconeri hanno trionfato in un’avvincente sfida: 2-1 e in rimonta per giunta. Un successo importantissimo in quella che è stata l’ultima amichevole prima dell’inizio della massima serie.

Insomma dopo le partite contro i Dilettanti Friuli Venezia Giulia, il Klagenfurt, il Pafos, il Lipsia (tutte gare vinte) e l’unica sconfitta lo scorso 29 luglio contro l’Union Berlin, l’Udinese ha nuovamente ottenuto un successo incoraggiante in visto dell’esordio in campionato il prossimo 20 agosto, in casa, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Ad aprire le danze ci hanno pensato proprio gli ospiti, ci ha pensato l’Al-Rayyan.

I qatarioti al 23esimo hanno siglato lo 0-1 grazie al gol di Bassam Al-Rawi. Al 35esimo Beto, dopo un cross di Thauvin, è riuscito di testa a insaccare il pallone. A mettere il punto definitivo sulla partita e quindi sulla conseguente rimonta, ci ha pensato Thauvin: Beto ha ricambiato il favore e servito un assist. Il risultato finale è stato quindi quello di 2-1.

