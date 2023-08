Retegui segna dopo 2 minuti, scoppia la mania a Genoa: quanti gol può fare in campionato. E al Fantacalcio…

C’è voluto meno di un giro di lancetta per vedere il primo gol ufficiale di Mateo Retegui in Italia con una maglia di club.

Il centravanti della Nazionale azzurra ha aperto le danze per il Genoa nel match contro il Modena valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Una gara poi finita 4-3 per i rossoblù grazie anche alla seconda rete dell’ex Tigre che ha chiuso le marcature dei liguri.

Una doppietta che ha alimentato ancora di più le fantasie dei tifosi del Grifone dopo che le prime amichevoli giocate dall’italo-argentino avevano lasciato più di qualche dubbio sul suo possibile rendimento nel nostro campionato.

In entrambe le reti segnate contro il Modena, Retegui ha mostrato abilità nello smarcarsi con i tempi e negli spazi giusti risultando poi implacabile sottoporta.

La tecnica di calcio non è pulitissima, ma il classe 1999 ha il killer instict negli ultimi 16 metri e fa ricorso anche a colpi più propri del futsal (come la seconda rete) che non del calcio.

Il suo è ancora più un fútbol de potrero, quasi un calcio di strada, ancora molto istintivo, anche negli scaricamenti che pure rimangono – insieme all’efficacia realizzativa – il segno più marcato della sua evoluzione calcistica.

Retegui mostra ancora limiti nel controllo di palla ed è ancora macchinoso nei primi passi, ma quando riesce a correre in velocità in campo aperto trasmette una sensazione di potenza difficilmente arginabile, che ricorda – con le dovute differenze – quella di Lucas Pratto, un argentino che al Genoa non ha lasciato traccia memorabile di sé.

La grande incognita rimangono gli spazi congestionati tipici della Serie A: il centravanti di Alberto Gilardino dovrà riuscire a fare uno step di crescita importante per risultare determinante in zona gol anche in Serie A.

Il suo istinto da predatore, però, potrebbe permettergli di superare i suoi limiti, insieme ad un lavoro specifico.

Per questo è difficile quantificare quanto possa effettivamente segnare e se valga effettivamente la pena investire molto su di lui in ottica Fantacalcio.

Retegui, in questa ottica, è un all-in: potrebbe arrivare a 15 reti o fermarsi a 5. E lo è anche per il Genoa, che confida di aver trovato in un nuovo Diego Milito e per i cui gol passerà molto della salvezza della formazione allenata da Gilardino.

Foto: LaPresse