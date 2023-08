Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel vincendo la cronometro ai Mondiali? Montepremi minimal. E Ganna…

Remco Evenepoel ha vinto la cronometro individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo, imponendosi a Stirling al termine di un serrato braccio di ferro con Filippo Ganna. Il giovane fuoriclasse belga ha trionfato con soltanto 12 secondi di vantaggio nei confronti dell’azzurro dopo 48 km particolarmente impegnativi lungo un tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei nella prima parte e da curve e leggeri zampellotti nella seconda, prima di un muro conclusivo di 800 metri sul lastricato.

Il 23enne ha regalato al Belgio il primo oro iridato della storia in questa specialità ed è diventato il secondo ciclista di tutti i tempi a laurearsi Campione del Mondo sia nella prova in linea che nella prova contro le lancette (il precedente era stato il nostro Learco Guerra, ormai in un’altra epoca). Remco Evenepoel indosserà la maglia arcobaleno per i prossimi tredici mesi, nel frattempo rimpingua il proprio palmares, in cui figurano anche due Liegi-Bastogne-Liegi e una Vuelta di Spagna. L’impresa odierna è notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel vincendo la cronometro ai Mondiali 2022 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro. Si tratta di un assegno modesto considerando la portata dell’impresa, una cifra poco più che simbolica e che è inferiore a quelle per un successo di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France (11.000 euro) o per il trionfo in una Classica Monumento (20.000 euro). Filippo Ganna ha portato a casa 4.000 euro con la medaglia d’argento.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO EVENEPOEL VINCENDO LA CRONOMETRO?

8.000 euro.

E FILIPPO GANNA…

4.000 euro con l’argento.

Foto: Lapresse