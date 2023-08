Quanti soldi ha guadagnato Marcell Jacobs con l’argento ai Mondiali? Montepremi e cifre: assegno pregevole

Leonardo Fabbri ha fatto sognare l’Italia intera ai Mondiali di atletica leggera, rendendosi protagonista di una delle gare più iconiche della specialità, quel getto del peso che affonda le sue radici nell’antichità e che è l’emblema degli uomini più forti del Pianeta. Il giovane fuoriclasse toscano si era presentato a Budapest da autentico outsider, dopo che in stagione aveva raggiunto una serie di risultati di assoluto spessore tecnico.

Leonardi Fabbri aveva rischiato l’eliminazione in mattinata, qualificandosi all’atto conclusivo con il dodicesimo e ultimo posto utile, salvandosi per appena sei centimetri. In serata, però, il 26enne si è completamente trasformato e al terzo tentativo ha spedito l’attrezzo ad addirittura 22.34 metri: migliorato di ben 35 centimetri il proprio personale vecchio di tre anni,

Il risultato odierno è notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Leonardo Fabbri conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 di atletica leggera? Il toscano è salito sul secondo gradino del podio pregustando anche un rilevante assegno da 35.000 dollari statunitensi, pari a circa 31.921 euro. Ryan Crouser ha invece festeggiato il titolo con 70.000 dollari (circa 63.842 euro) e per cinque centimetri non ha incamerato anche il bonus di 100.000 dollari previsto per chi siglava nuovi record del mondo in questa rassegna iridata.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LEONARDO FABBRI CON L’ARGENTO AI MONDIALI

35.000 dollari (circa 31.921 euro).

Foto: Colombo/FIDAL