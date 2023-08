Quanti soldi guadagna Lukaku alla Roma? Le cifre dello stipendio e il costo del cartellino

Alla fine di una lunga estate ricca di colpi (inclusi quelli di scena come l’addio di Matic ad esempio), la Roma di José Mourinho ha e avrà il tanto atteso attaccante: Romelu Lukaku. Una corsa che sembrava interminabile e soprattutto si pensava potesse portare in un vicolo cieco, lasciando i giallorossi orfani di una punta, seppur nelle prime due giornate Andrea Belotti non sia rimasto troppo in penombra con due reti nella gara di esordio e un assist contro il Verona.

In ogni caso adesso il mister portoghese avrà a disposizione un’arma in più nel reparto avanzato e, nonostante l’avvio altalenante e non certamente indimenticabile, c’è da chiedersi: ma la Roma, adesso, a cosa può puntare? L’acquisto del belga è un rinforzo di spessore che aumenta nettamente il bagaglio offensivo giallorosso. Se la scintilla con Dybala dovesse scoccare sin da subito magari si potrà assistere a una nuova Lu-La anzi a una nuova Lu-Dy. Di certo i capitolini avranno l’obbligo di puntare a un posizionamento in Champions League.

Tornando al presente invece, oggi sarà il Lukaku-day. L’attaccante ex Inter è atteso nella Capitale: arriverà a Ciampino intorno alle 17.00. Il calciatore giungerà in prestito secco da oltre 5 milioni di euro, questo l’accordo con il Chelsea. A Lukaku andranno 7,5 milioni di euro per 10 mesi e la Roma è disposta a coprire tutto l’ingaggio. Ancora questione di qualche ora insomma e poi ci saranno visite mediche e la firma del contratto: la fumata bianca è vicina.

Foto: LaPresse