Quando si gioca Udinese-Frosinone? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Nella serata di domani partirà il programma per quanto concerne la terza giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di sabato Udinese e Frosinone si sfideranno per la prossima tornata del massimo campionato italiano. Entrambe le squadre, dopo aver ottenuto i primi punti in campionato, vorranno cercare di continuare la striscia positiva iniziata nello scorso weekend.

I bianconeri, dopo la netta sconfitta rimediata in casa contro la Juventus, sono riusciti a strappare il primo punto stagionale in trasferta a Salerno per 1-1, ritrovando al meglio uno dei gioielli della rosa, Lazar Samardzic, autore della rete del momentaneo vantaggio friulano. La squadra di Andrea Sottil cerca ancora la prima vittoria in questo campionato, e l’occasione ghiotta si può presentare proprio fra due giorni nella sfida con i ciociari, squadra teoricamente alla portata dei friulani.

I gialloblu sono tornati alla vittoria in Serie A dopo oltre tre anni grazie al sorprendente successo di sabato scorso con l’Atalanta in casa: i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno sconfitto una delle big del nostro calcio per 2-1, disputando un primo tempo semplicemente spettacolare in cui hanno messo in mostra un gioco davvero ben organizzato dall’allenatore ex Roma. Nella prima trasferta stagionale, i detentori della passata Serie B andranno alla caccia quantomeno di un punto, potenzialmente fondamentale in ottica permanenza in Serie A.

Il match tra Udinese e Frosinone, il cui via è programmato per le 18.30 di sabato alla Udinese Arena di Udine, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO UDINESE-FROSINONE SERIE A 2023-2024

Sabato 2 settembre



Ore 18.30 Udinese-Frosinone– Diretta streaming su Dazn

Foto: LaPresse