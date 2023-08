Quando si gioca Fiorentina-Lecce? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Si scaldano i preparativi in vista della seconda giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di domenica 27 agosto, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Lecce di Roberto D’Aversa per una sfida che potrebbe garantire a una delle due squadre di rimanere a punteggio pieno, visto che sia i Viola che i salentini hanno iniziato il campionato con una vittoria.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il roboante successo al Marassi di Genova, contro il Genoa, con il punteggio di 4-1, vorrà ripetersi anche di fronte al proprio pubblico: alle 19.00 di quest’oggi, i toscani andranno di scena in Austria per i playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, un appuntamento che i Viola non hanno intenzione di fallire. L’andamento della sfida europea condizionerà anche l’approccio alla sfida di campionato, specie se il match con gli austriaci non dovesse terminare con un risultato positivo.

Anche il Lecce è riuscito a conquistare tre punti nella prima uscita in Serie A: i giallorossi hanno battuto per 2-1 la Lazio di Maurizio Sarri grazie all’incredibile rimonta arrivata nel giro di novanta secondi a dieci minuti dalla fine del match. C’è fiducia nella squadra di D’Aversa che, nonostante abbia salutato nomi importanti della scorsa stagione come Morten Hjulmand e Samuel Umtiti, ha un’identità di gioco ben marcata e che potrebbe creare grattacapi a una squadra offensiva come la Fiorentina.

La sfida tra Fiorentina e Lecce, il cui via è programmato alle 18.30 di domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in streaming su Dazn.

