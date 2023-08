Quando si gioca Empoli-Juventus? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

La Serie A è già arrivata alla terza giornata di campionato, ultima prima di un repentino stop a causa della tornata delle Nazionali. La Juventus di Massimiliano Allegri sarà di scena al Castellani domenica sera alle 20.45 contro l’Empoli ancora fermo a zero punti.

I bianconeri hanno mostrato un gioco più aggressivo nelle prime due giornate di campionato; se al debutto il 3-0 con l’Udinese ha promesso bene, la scorsa domenica il Bologna è riuscito ad imbrigliare i bianconeri. Empoli che è invece partito con due ko con Empoli e Monza e ha perso per strada anche il portiere titolare Elia Caprile, infortunatosi; al suo posto è arrivato Etrit Berisha, reduce da due anni di panchina con il Torino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Empoli-Juventus, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251. La diretta streaming avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

