Quando gioca l’Inter le prossime partite (7-13 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare nuovamente in campo. Tra due giorni i nerazzurri, all’interno della Red Bull Arena di Salisburgo, giocheranno contro il Salisburgo in un’interessantissima sfida amichevole. Dopo l’inizio del ritiro estivo ad Appiano Gentile, le prime amichevoli e poi la partenza in Giappone per disputare il Japan Tour, la Beneamata, sta continuando a prepararsi in vista dell’esordio in Serie A il prossimo 19 agosto contro il Monza.

Ma prima, Lautaro Martinez e compagni, dovranno affrontare altre due partite. La prima, come sopra anticipato, sarà tra poco più di 48 ore contro il Salisburgo. Dopo quattro giorni, quindi il 13 agosto e a Ferrara, ci sarà l’Egnatia come avversario, club albanese che nei preliminari della Conference League è stato eliminato dagli armeni dell’Ararat.

Dunque si tratta di due amichevoli di spessore che anticiperanno l’esordio in massima serie nel derby contro la formazione brianzola. Ecco di seguito il calendario e il programma delle prossime partite dell’Inter.

CALENDARIO INTER PROSSIME PARTITE (7-13 AGOSTO)

Mercoledì 9 agosto

Ore 19.00 – Salisburgo-Inter – Red Bull Arena di Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Zona DAZN. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Domenica 13 agosto

Ore 20.00 – Inter-Egnatia – Stadio Paolo Mazza di Ferrara – Non è ancora stato reso noto se vi sarà una copertura televisiva

Foto: LaPresse