Quando gioca la Roma le prossime partite (7-13 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

La Roma di José Mourinho tornerà in campo tra cinque giorni. I giallorossi guidati dal mister portoghese, sabato 12 agosto scenderanno sul terreno di gioco dell’Air Albania Stadium di Tirana per affrontare il Partizani Tirana. Un’amichevole importantissima per i capitolini contro una la squadra che lo scorso maggio si è laureata campione di Albania per la 17esima volta. Sarà l’ultimo impegno del precampionato e darà quindi risposte importanti sulla Roma che verrà.

Pellegrini e compagni domenica 20 agosto esordiranno nella Serie A 2023/2024. All’Olimpico accoglieranno la Salernitana di Paulo Sousa e vorranno quindi farsi trovare pronti. La fase pre-stagionale sta dunque volgendo al termine. La Roma ha affrontato in queste amichevoli precampionato il Braga, pareggiando per 1-1, l’Estrela Amadora, battuta per 4-0.

E poi ancora il Farense, compagine spazzata via per 2-4 e, nella serata di ieri, il Tolosa di Carles Martinez in grado di battere i giallorossi per 2-1. Contro il Partizani Tirana dunque, Mourinho e i suoi, vorranno rispondere presente a una settimana dal campionato. Ecco di seguito il calendario e il programma di Partizani Tirana-Roma.

