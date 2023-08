Quando debuttano le big di Serie A in Coppa Italia? Possibili avversarie, tabellone, incroci e calendario

Iniziata lo scorso weekend con il turno preliminare, la Coppa Italia si appresta a entrare nel vivo con i 32mi di finale che inizieranno già venerdì 11 agosto.

Non è ancora tempo, però, di vedere in campo le big di Serie A. Il format, rimasto immutato, prevede infatti che le migliori otto dello scorso campionato entrino direttamente agli ottavi di finale. Concretamente, significa dal 6 dicembre al 17 gennaio.

Le squadre sono state identificate con un numero da 1 a 8 in base alla posizione in Serie A, anche se il primo posto è stato assegnato all’Inter, vincitrice dell’ultima edizione, e quindi accoppiate secondo uno schema “playoff”: da una parte del tabellone 1-8 e 4-5 e dall’altra 2-7 e 3-6.

In attesa che la manifestazione riveli quali saranno le avversarie qualificatesi dai 16mi, si potrebbe profilare il derby di Milano in semifinale e quello di Roma ai quarti di finale.

Curiosamente, proprio ai quarti, potrebbero affrontarsi le finaliste dell’ultima edizione: Inter e Fiorentina. Sempre a questa altezza del torneo potrebbero incrociarsi anche Milan e Atalanta da una parte e Juventus e Napoli dall’altra.

Sempre che la Coppa Italia non riservi qualche sorpresa, come spesso accade e come avvenuto nell’ultima edizione con la Cremonese arrivata sino in semifinale.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

TRENTADUESIMI

11 agosto 2023

Frosinone-Pisa

Udinese-Catanzaro

Genoa-Modena

Bologna-Cesena

12 agosto 2023

Empoli-Cittadella

Bari-Parma

Verona-Ascoli

Cagliari-Palermo

13 agosto 2023

Salernitana-Ternana

Sassuolo-Cosenza

Lecce-Como

Monza-Reggiana

14 agosto 2023

Cremonese-Crotone

Sampdoria-Südtirol

Spezia-Venezia

Torino-FeralpiSalò

SEDICESIMI

1 novembre 2023

Bologna/Cesena o V. Entella-Verona/Ascoli (1)

Lecce/Como-Bari/Parma (2)

Sassuolo/Cosenza-Spezia/Venezia (3)

Cagliari/Palermo-Catanzaro o Foggia/Udinese (4)

Monza/Reggiana o Pescara-Genoa/Modena (5)

Empoli/Cittadella-Cremonese/Crotone (6)

Salernitana/Ternana-Sampdoria/Südtirol (7)

Frosinone/Pisa-FeralpiSalò o Vicenza/Torino (8)

OTTAVI

6 e 20 dicembre 2023, 10 e 17 gennaio 2024

Inter-1

Fiorentina-2

Atalanta-3

Milan-4

Lazio-5

Roma-6

Juventus-7

Napoli-8

QUARTI

31 gennaio 2024

Inter/1-Fiorentina/2

Atalanta/3-Milan/4

Lazio/5-Roma/6

Juventus/7-Napoli/8

SEMIFINALI

3 aprile 2024 (andata) e 24 aprile 2024 (ritorno)

Inter o 1/Fiorentina o 2-Atalanta o 3/Milan o 4

Lazio o 5/Roma o 6-Juventus o 7/Napoli o 8

FINALE

15 maggio 2024

