Proseguono a Budapest i Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, che nel weekend vedranno protagoniste finalmente le staffette veloci. In casa Italia ovviamente c’è grande attesa per la 4×100 maschile, oro olimpico in carica a Tokyo 2021 ma reduce dalla mancata qualificazione in finale l’anno scorso sia nella rassegna iridata che in quella continentale.

In attesa di capire quali saranno i frazionisti del team azzurro, il primo appuntamento è previsto nella serata di venerdì 25 agosto con le batterie che promuoveranno 8 squadre all’atto conclusivo di sabato sera. La rosa tricolore degli atleti a disposizione per la staffetta è composta dai vincitori di Tokyo Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu (che venerdì sera potrebbe però essere impegnato nella finale dei 200), oltre al campione europeo indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli. In alternativa sono pronti anche Marco Ricci, Roberto Rigali e Lorenzo Simonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari esatti degli impegni della staffetta 4x100 ai Mondiali 2023 di atletica leggera ed il palinsesto tv e streaming per seguire la gara nel corso della rassegna iridata di Budapest. L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE LA 4X100 AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 19.30 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

Sabato 26 agosto

Ore 21.40 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA 4X100 MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena ed Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL