Quali partite fa vedere Sky per la prima giornata di Serie A (19-21 agosto)? Calendario, programma, palinsesto tv e streaming

Cari amici appassionati di calcio, la Serie A 2023-2024 è finalmente pronta a tornare in azione! Da domani, infatti, saremo spettatori del ritorno in campo del massimo campionato italiano che si prepara per la sua prima giornata. Quali saranno gli incontri visibili su Sky? Come nelle due ultime annate saranno 3 a turno e saranno in coabitazione con DAZN.

La prima giornata prenderà il via alle ore 20.45 con Inter-Monza ovvero il match inaugurale del nuovo campionato sui canali di Sky. Nella giornata di domenica 20 agosto, quindi, sempre alle ore 20.45, toccherà a Lecce-Lazio infine, nella serata di lunedì 21 agosto sarà la volta di Torino-Cagliari alle ore 18.30.

Si annuncia un weekend inaugurale quanto mai interessante, con match in programma di grande importanza. Come si può vedere dal calendario, infatti, si parte subito forte con Inter-Monza. I vicecampioni d’Europa ospitano i brianzoli per un derby per nulla scontato, mentre la Lazio va a fare visita al Lecce per iniziare a confermare la propria seconda posizione di un anno fa. Il Torino, infine, cercherà di confermare l’ottimo finale di stagione sempre guidata da mister Ivan Juric-

I match della prima giornata di Serie A che si potranno vedere per quanto riguarda Sky sono Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari. Si potranno seguire su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO. Inter-Monza sarà disponibile anche su Sky Sport 4K (213).

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky

Domenica 20 agosto

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari – diretta su Sky

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky in base alla programmazione del palinsesto

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse