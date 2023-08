Quali giocatori dell’Inter bisogna comprare al Fantacalcio 2023-2024? Consigli per l’asta, prezzi di listino e chi evitare

Cari amici Fantallenatori, il via della nuova stagione è ormai ben visibile all’orizzonte e l’attesa sta volgendo al termine. Nel weekend del 19-21 agosto prenderà il via la Serie A 2023-2024 e una delle sicure protagoniste non potrà che essere l’Inter. I vice-campioni d’Europa partono con la chiara intenzione di puntare allo scudetto e saranno una sicura candidata a fornire bonus a pioggia nei 38 turni stagionali. Andiamo, quindi, ad analizzare la rosa dei nerazzurri in chiave Fantacalcio.

Ovviamente non si può non iniziare dal capitano. Lautaro Martinez con la sua quotazione di 37 è un attaccante imprescindibile per il reparto offensivo e rappresenta la classica certezza in direzione 20 gol. Più complicata la valutazione sul suo compagno di reparto, Thuram. Il neo-arrivato, con 23 di quotazione, forse non vale ancora la candela essendo all’esordio in un nuovo campionato.

Tra i giocatori sui quali si può scommettere senza alcun dubbio non possiamo non citare Barella. Il centrocampista cagliaritano è quotato 20 e garantisce prestazioni, gol e assist. Assieme a lui non andrà fatto scappare Dimarco, il difensore più quotato della Serie A. L’esterno sinistro vale 19 crediti e tra gol e assist è una fucina di bonus. Ottimi innesti anche Frattesi (17) e Calhanoglu (16) a centrocampo, come Sommer (15) tra i pali che non dovrebbe subire troppi gol.

Più difficili da leggere i vari Correa (11) che non dovrebbe avere troppo spazio da parte di mister Simone Inzaghi, quindi la coppia Cuadrado (9) e Dumfries (12). La sensazione è che i due ruoteranno parecchio e nessun dei due avranno la maglia da titolare garantita. Attenzione anche a Bastoni (13) che nelle ultime annate ha regalato meno bonus del previsto. Discorso simile anche per Acerbi e Darmian a quota 11.

Foto: LaPresse