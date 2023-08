Quali giocatori della Juventus bisogna comprare al Fantacalcio 2023-2024? Consigli per l’asta, prezzi di listino e chi evitare

Cari Fantallenatori, il via della nuova stagione è ormai ben visibile all’orizzonte e l’attesa sta volgendo al termine. Nel weekend del 19-21 agosto prenderà il via la Serie A 2023-2024 e una delle squadre più complicate da leggere è, senza dubbio, la Juventus. La squadra allenata da mister Massimiliano Allegri incomincia con poche certezze e tanti dubbi e la estrema necessità di concludere il campionato quantomeno nelle prime 4 posizioni. Andiamo, quindi, ad analizzare la rosa dei bianconeri in chiave Fantacalcio.

Nonostante una stagione quanto mai complicata per problemi fisici e incomprensioni tattiche, il giocatore più valutato della Juventus rimane Vlahovic con 28 crediti. Se l’attaccante serbo dovesse rimanere sotto la Mole e risolvesse i guai legati alla pubalgia, è un giocatore che va assolutamente inserito nel novero dei propri attaccanti. Discorso diverso per Milik (18) che potrebbe non avere la maglia da titolare con frequenza. Attenzione a Chiesa (17) che passa dal centrocampo all’attacco. Il classe 1997 dovrebbe agire da seconda punta e, in questo caso, i gol potrebbero non mancare.

Il secondo giocatore più valutato è, ovviamente, Rabiot (22) reduce da una stagione sontuosa, conclusa addirittura in doppia cifra. Il francese saprà ripetersi? Nel caso, è un elemento importantissimo per ogni centrocampo. Discorso simile, ma con sfumature diverse per Kostic (15) e Fagioli (13). Il serbo garantisce gol e assist, mentre l’azzurro deve migliorare sotto porta. Evitabili, invece, Locatelli (12) e Pogba (12). Il primo per il suo scarso apporto con i bonus, il francese perchè non dà garanzie fisiche.

In difesa prendibili a occhi chiusi Danilo (15) e Bremer (13), meglio soprassedere su Alex Sandro (6) e Rugani (3). Occhio ai due giocatori degli States. Weah (10) sembra aver approcciato molto bene e, con quella velocità, potrebbe dare soddisfazioni con assist e gol. McKennie (8) rimarrà? Nel caso qualche rete non mancherà come sempre. Una scommessa? Iling Junior (4), che aumenterà il minutaggio. Gatti a 6 è ormai una certezza da non farsi scappare.

Foto: LaPresse