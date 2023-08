Quali giocatori del Milan bisogna comprare al Fantacalcio 2023-2024? Consigli per l’asta, prezzi di listino e chi evitare

Cari amici Fantallenatori, il via della nuova stagione è ormai ben visibile all’orizzonte e l’attesa sta volgendo al termine. Nel weekend del 19-21 agosto prenderà il via la Serie A 2023-2024 e una delle sicure protagoniste non potrà che essere il Milan. La squadra allenata da mister Stefano Pioli incomincia con la chiara intenzione di puntare allo scudetto e sarà una sicura candidata a fornire bonus a pioggia nei 38 turni stagionali. Andiamo, quindi, ad analizzare la rosa dei rossoneri in chiave Fantacalcio.

Il giocatore più quotato dei rossoneri è, ovviamente, Rafael Leao. L’attaccante portoghese viaggia a 31 di valutazione ed è una vera e propria garanzia del FantaCalcio grazie alla sua capacità di segnare gol e sfornare assist. Alle sue spalle Giroud. L’attaccante francese è una garanzia sotto porta, ma 24 crediti saranno giusti da spendere per un giocatore che, alternandosi con la Champions League, dovrà ovviamente rifiatare?

Per questo motivo attenzione anche a Okafor con 16 crediti. Sul reparto esterno dell’attacco non vanno assolutamente dimenticati Chukwueze (19 crediti) e Pulisic (18) che potranno davvero regalare bonus a chi li schiererà. Unico quesito sugli ex giocatori di Chelsea e Villareal? I possibili tempi di ambientamento con il nuovo calcio.

Il Milan vanta altri “usati sicuri”. In primo luogo Theo Hernandez con i suoi 17 crediti è uno dei difensori più ambiti e, soprattutto, uno di quelli che garantiscono più bonus. Discorso identico per Maignan, portiere più quotato con 17, che sa unire ottimi voti a clean sheets. Un altro giocatore che potrebbe regalare soddisfazione ai Fantallenatori è Reijnders (12) mentre sono maggiormente evitabili Loftus-Cheek (13), Bennacer (10) che tornerà solo verso il 2024, quindi Thiaw (10) e Calabria (9). A 9 crediti troviamo anche Musah (9) che però non dovrebbe garantire troppi bonus, come Kalulu (7) e Saelemaekers (5).

Foto: LaPresse