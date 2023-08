Probabili formazioni Serie A oggi (19 agosto): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

È finalmente tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie A che prenderà il via nella giornata di oggi, sabato 19 agosto.

Quattro le partite in programma, a cominciare da quella che vede coinvolti i Campioni d’Italia. Il nuovo tecnico Rudi Garcia potrà contare su Osimhen, ma non Kvaratskhelia. Di fronte il neopromosso Frosinone che si affida ad uno zoccolo duro composto da molti italiani.

In contemporanea, alle 18.30, la sfida salvezza tra Empoli e Verona con Zanetti che si affiderà alla coppia centrale Ismajli-Luperto e all’esperienza di Caputo in avanti, con a supporto Baldanzi. Il nuovo Verona di Marco Baroni, invece, riaprte dal 3-4-2-1, ma deve fare a meno di due giocatori importanti come Hien e Faraoni, entrambi squalificati.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Alle 20.45, invece, sono in programma Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Gilardino deve fare a meno di Sabelli e Strootman squalificati e Messias e Bani ancora ko, ma lancia Mario Retegui come titolare, mentre nella Fiorentina Vincenzo Italiano dovrebbe regalare subito una maglia da titolare ad Arthur e M’bala Nzola.

Schierati al Meazza dal 1′ minuto anche gli ex nerazzurri Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, ora al Monza, mentre Simone Inzaghi deve rinunciare a Francesco Acerbi, ma recupera Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan.

Di seguito tutte le probabili formazioni delle partite di Serie A di oggi, sabato 19 agosto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE PARTITE DI SERIE A DI OGGI

Frosinone-Napoli

FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco.

: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco. NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia. Squalificati : nessuno.

: nessuno. Infortunati: Kalaj (F), Gaetano (N), Kvaratskhelia (N).

Empoli—Verona

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti.

: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti. VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric. All. Baroni.

: Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric. All. Baroni. Squalificati : Faraoni (V), Hien (V).

: Faraoni (V), Hien (V). Infortunati: Fazzini (E), Maldini (E), Walukiewicz (E), Lazovic (V), Hrustic, Henry (V).

Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2) : Martinez; Dragusin, Vogliaco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmunsson, Retegui. All. Gilardino.

: Martinez; Dragusin, Vogliaco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmunsson, Retegui. All. Gilardino. FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano. Squalificati : Sabelli (G), Strootaman (G), Kouame (F).

: Sabelli (G), Strootaman (G), Kouame (F). Infortunati: Biraschi (G), Messias (G), Bani (G), Matturro (G), Barak (F), Castrovilli (F).

Inter-Monza

INTER (3-5-2) : Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

: Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi. MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; D’Ambrosio, P. Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino.

: Di Gregorio; D’Ambrosio, P. Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino. Squalificati : Izzo (M).

: Izzo (M). Infortunati: Acerbi (I), Bettella (M).

Foto: LaPresse