Probabili formazioni Salernitana-Udinese: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Salernitana e Udinese, alle 18.30 di quest’oggi, si sfideranno per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: un match importante per tutte e due le squadre, il cui conteggio delle vittorie in campionato è fermo ancora a zero dopo, rispettivamente, il pareggio ottenuto con la Roma all’Olimpico e la netta sconfitta casalinga per mano della Juventus.

La squadra di Paulo Sousa ha iniziato bene la stagione, strappando un punto a Roma contro i giallorossi grazie a un pareggio per 2-2. Per il match con l’Udinese, l’allenatore ex Fiorentina dovrebbe confermare, più o meno, la formazione della scorsa domenica: Ochoa in porta, Gyomber, Lovato e Pirola in difesa, L.Coulibaly e Bohinen in mediana, Bradaric e Mazzocchi sulle fasce, trequarti composta da Candreva e Kastanos con Dia che tornerà dal 1′ dopo la panchina di Roma.

I friulani devono reagire dopo la prestazione negativo con la Juventus: Andrea Sottil dovrebbe cambiare quattro degli elementi scesi in campo dal 1′ con i bianconeri. Confermatissimo Silvestri in porta, difesa a tre formata da Perez, Bijol e Kabasele, torna Samardzic a centrocampo con Lovric e Walace con Ebosele e Zemura che agiranno sulle fasce. In attacco, senza Beto in partenza per l’Inghilterra, sarà Success ad affiancare Thauvin nella coppia d’attacco.

Il match, il cui via è programmato alle ore 18.30 di oggi allo Stadio Arechi di Salerno, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, mentre al VAR ci sarà Antonio Di Martino, coadiuvato da Daniele Chiffi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-UDINESE OGGI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Lovato, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa

Ballottaggi: Bohinen-Legowski, Mazzocchi-Sambia

Indisponibili: Daniliuc, Bronn, Valencia, Fiorillo, Maggiore

Squalificati: nessuno

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Success. All. Sottil

Ballottaggi: Zemura-Kamara, Success-Lucca

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Masina, Padelli

Squalificati: nessuno

Foto: Lapresse