Probabili formazioni Lazio-Genoa: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Questa sera, alle 20.45, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà all’Olimpico il Genoa di Alberto Gilardino per la seconda giornata della Serie A 2023-2024. Entrambe le squadre, sconfitte all’esordio rispettivamente da Lecce e Fiorentina, andranno alla caccia dei primi punti in campionato.

Nonostante la debacle di Lecce, Sarri sembrerebbe confermare quasi in toto l’undici titolare schierato con i salentini: l’unico cambio dovrebbe essere quello tra Patric e Casale, con quest’ultimo che tornerebbe a occupare il ruolo al centro della difesa con Romagnoli. Per il resto nulla di nuovo: Provedel in porta, Lazzari e Marusic sulle fasce, centrocampo a tre formato da Cataldi, Kamada e Luis Alberto, attacco comandato da Ciro Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati.

Gilardino, d’altro canto, dovrebbe cambiare almeno mezza squadra rispetto alla netta sconfitta rimediata al Marassi con la Fiorentina: Martinez tra i pali, Dragusin, Bani e Vasquez che formeranno la difesa a tre, centrocampo composto da Strootman e Frendrup, ai lati troveremo invece Sabelli e Martin. Sulla trequarti dovrebbe debuttare con la maglia rossoblù Malinovskyi, il quale agirà alle spalle di Retegui insieme a Gudmundsson.

Il match tra Lazio e Genoa, il cui via è programmato alle 20.45 di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretto da Livio Marinelli della sezione di Tivoli, mentre al VAR vedremo Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Francesco Meraviglia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA OGGI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ballottaggi: Lazzari-Hysaj; Kamada-Vecino

Indisponibili: Marcos Antonio

Squalificati: nessuno

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Strootman, Martin; Malinovski, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Ballotaggi: Vasquez-Biraschi; Sabelli-Hefti; Thorsby-Frendrup

Indisponibili: Messias, Vogliacco, Melegoni

Squalificati: nessuno

Foto: Lapresse