Probabili formazioni Frosinone-Napoli: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Raspadori il vice Kvaratskhelia, Brescianini insidia Gelli

Riparte da Frosinone il cammino dei Campioni d’Italia del Napoli che saranno di scena oggi, sabato 19 agosto, sul campo dei ciociari.

Il match, con calcio di inizio alle 18.30, sarà trasmesso da DAZN e sarà diretto dall’arbitro Marcenaro.

Rudi Garcia dovrà farà a meno di Kvaratskhelia, lasciato precauzionalmente a riposo: insieme a Politano e Osimhen, ci sarà Raspadori a completare il tridente. Nessun dubbio, invece, in mediana dove è confermato il terzetto composto da Zielinski, Lobotka e Anguissa. In difesa, Oliveira dovrebbe essere preferito a Mario Rui e Juan Jesus al nuovo arrivato Natan. Di Lorenzo e Rrahmani sono invece confermatissimi nella linea a quattro, così come Meret tra i pali.

Nuovo corso tecnico anche al Frosinone che si è affidato ad Eusebio Di Francesco e a un zoccolo duro di giocatori italiani, con qualche scommessa estera. Tra i pali Turati, mentre Oyono, Monterisi, Simone Romagnoli e Marchizza compongono la linea di difesa. In mediana, accanto a Mazzitelli e Harroui, Gelli è favorito su Brescianini, mentre in attacco Cuni insidia Borrelli e Kvernadze Caso.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Frosinone-Napoli, valida per la 1ª giornata di Serie A. La partita, con calcio di inizio alle 18.30 di oggi, sabato 19 agosto, sarà trasmessa su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-NAPOLI

FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco.

: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Cecconi e Bercigli. Quarto ufficiale: La Penna. VAR: Di Paolo. AVAR: Serra.

Foto: LaPresse