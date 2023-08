Playoff Champions League: chi li sta giocando e chi si qualifica alla fase a gironi. I due cammini e le possibili avversarie delle italiane

Questa sera partono ufficialmente gli spareggi per l’ingresso alla fase a gironi della Champions League 2023-2024. Dopo una lunga trafila iniziata già a fine giugno, siamo pronti per scoprire le ultime sei squadre che entreranno nella lista delle 32 grandi che prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione per club.

Napoli, Inter, Lazio e Milan attendono al varco quali saranno queste squadre che, tra i match di andata (oggi e domani) e quelli di ritorno (29-30 agosto) andranno a definire il lotto completo delle formazioni che saranno inserite nelle urne di Nyon (Svizzera) per il sorteggio del 31 agosto. Le squadre sono suddivise in Campioni e Piazzate, andiamo a conoscere i duelli.

CAMPIONI

Si inizia con la sfida tra gli israeliani del Maccabi Haifa e gli svizzeri dello Young Boys, quindi i belgi dell’Anversa sfideranno i greci dell’AEK Atene. Nel terzo accoppiamento, i polacchi del Raków Częstochowa se la vedranno contro i danesi del Copenaghen, quindi i norvegesi del Molde (che hanno eliminato non senza sofferenze la squadra delle Isole Fær Øer, il KL Klaksvik) avranno in non semplice ostacolo dei turchi del Galatasaray che hanno appena salutato il nostro Nicolò Zaniolo.

PIAZZATE

Per quanto riguarda questi accoppiamenti, le sfide si fanno davvero interessanti. In primo luogo vivremo un tiratissimo Rangers Glasgow-PSV. Gli scozzesi hanno superato gli svizzeri del Servette nel turno precedente, mentre gli olandesi hanno sommerso di gol (7-2 il computo totale) gli austriaci dello Sturm Graz. Nel secondo match, vedremo i portoghesi del Braga contro i greci del Panathinaikos, per un altro duello per nulla scontato.

Foto: LaPresse