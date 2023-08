Perché Roberto Donadoni può entrare nella storia del calcio italiano? Doppio CT per la prima volta: le ultime voci

Dallo scorso 2 agosto le lancette del Mondiale femminile 2023, almeno per la Nazionale italiana, si sono fermate con largo anticipo e in maniera del tutto inaspettata. Tre gare giocate all’interno dell’abbordabilissimo Gruppo G, una vittoria e due sconfitte. Il +3 ottenuto nella gara di esordio contro l’Argentina sembrava potesse dare una grande spinta alle Azzurre che, però, prima hanno subito una manita da parte della Svezia e, poi, un decisivo 3-2 dal Sud Africa.

Una manifestazione, quella Mondiale, abbandonata troppo in fretta per i troppi errori: a partire da quelli commessi sul terreno di gioco sino ad arrivare a quelli gestionali. Un harakiri sportivo quello dell’oramai ex ct Milena Bertolini e delle Azzurre che ha portato, lo scorso 7 agosto, alle dimissioni della selezionatrice accompagnate da una lettera diffusa poi sui social. Tutto va ricostruito e adesso si pensa al futuro e soprattutto ad occupare la panchina vacante: e nelle ultime ore è spuntato un nome che potrebbe entrare nella storia. Quello di Roberto Donadoni.

ROBERTO DONADONI DOPPIO CT? SAREBBE UNA PRIMA VOLTA STORICA

Donadoni è uno dei tanti nomi in lizza per il dopo Bertolini e nelle prossime ore il suo accostamento potrebbe diventare più di una semplice voce. E se l’incarico dovesse essere affidato al mister classe 1963, si potrebbe riscrivere la storia. Mai nessun allenatore infatti, ha allenato sia la Nazionale di calcio italiana maschile che quella femminile. Si tratterebbe di una prima volta assoluta e storica. Va ricordato che Donadoni dal 2006 al 2008, per 23 partite, tra Qualificazioni ed Europei proprio del 2008, ha vestito i panni di ct dell’Italia.

E lo stesso Donadoni, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è detto stimolato da questo possibile progetto. “Onestamente non ci avrei mai pensato a una soluzione del genere. Ma sarei bugiardo se dicessi che non sia stimolato dal progetto. Nell’ambito femminile c’è un movimento con grande voglia di crescita e una spinta a migliorarsi. Se tutte le componenti andranno in questa direzione sono disponibile a discuterne”. Insomma adesso non resta che aspettare: ma il nome di Donadoni sembra essere in pole.

Foto: LaPresse