Perché Marcell Jacobs non corre il turno preliminare ai Mondiali? Deve aspettare per conoscere gli avversari in batteria

Cresce l’attesa per vedere all’opera Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato nella prima giornata della rassegna iridata, che scatterà sabato 19 agosto a Budapest (Ungheria). Il velocista lombardo correrà le batterie a partire dalle ore 19.43, ma alla vigilia dell’evento l’azzurro non conosce ancora in che serie sarà inserito, quali saranno i suoi avversari e in che corsia scatterà. Il motivo è presto detto: la composizione delle batterie verrà comunicata soltanto nel primo pomeriggio, dopo la disputa del turno preliminare che andrà in scena nella mattinata.

Marcell Jacobs è esentato dal cosiddetto “preliminary round”, al pari di tutti gli altri big della disciplina regina. Questa sessione, che prevede quattro heat (accedono alle batterie i primi due classificati e i due migliori tempi di ripescaggio), è riservata a rappresentanti di piccoli Paesi (in modo da ampliare il numero di Nazioni presenti ai Mondiali) e con personali ampiamente sopra i 10 secondi, ad eccezione del gambiano Ebrahima Camara (10.15), del guyano Emanuel Archibald (10.14) e del malese Muhd Azeem Fahmi (10.09).

Marcell Jacobs, che vanta un personale di 9.80 (record europeo siglato in occasione dell’apoteosi di Tokyo) e che in stagione ha corso una sola volta (10.21 in Diamond League a Parigi), è già ammesso alle batterie della serata e attende di conoscere avversari, corsia e orario esatto. L’obiettivo è chiaramente quello di accedere alle semifinali di domenica, sperando che la forma fisica sia eccellente in modo da puntare a un traguardo più prestigioso. Lo stesso discorso vale per Samuele Ceccarelli, anch’egli già in batteria senza passare dal turno preliminare e desideroso di accedere alle seminali, forte di un personale di 10.13 siglato per due volte a giugno.

Foto: Lapresse