Perché Castrovilli non ha superato le visite mediche al Bournemouth? Gli scenari con la Fiorentina

Sembrava praticamente fatta: un’affare da 12 milioni di euro più bonus (dunque la cifra totale si aggirava attorno ai 14 milioni). Le casse della Fiorentina del patron Rocco Commisso avrebbero respirato ma soprattutto sorriso; alla fine però, non tutto è andato come era stato programmato. Gaetano Castrovilli nel corso della prossima stagione avrebbe vestito la maglia del Bournemouth, dunque sarebbe approdato in Inghilterra giocando la Premier League. Ma il trasferimento non si è concretizzato a un passo dal traguardo finale. A stravolgere i piani sono state le visite mediche effettuate dal giocatore: e a testimoniarlo è un comunicato pubblicato dalla Viola sul proprio sito ufficiale. NIENTE BOURNEMOUTH PER CASTROVILLI: IL COMUNICATO E IL MOTIVO “Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli , sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth , farà rientro in Italia nella giornata odierna , poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei. Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica”.

Castrovilli quindi, come si può leggere, non ha superato le visite mediche che avrebbero poi condotto alla firma con il Bournemouth. Dunque a questo punto di questa misteriosa storia, sorgono spontanee delle domande: qual è stato il vero problema? Perché il centrocampista classe ’97 non vestirà la maglia delle Cherries? Il Bournemouth non ha portato Castrovilli in Inghilterra perché poco convinto dalle condizioni del ginocchio sinistro operato nel 2022. Insomma adesso il calciatore farà ritorno in Italia e alla Fiorentina: vedremo se, nel corso del calciomercato, il club toscano, deciderà di proseguire con il giocatore o intavolerà ulteriori trattative.

Foto: LaPresse