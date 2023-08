Napoli-Sassuolo oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Siamo giunti alla domenica della seconda giornata della Serie A 2023-2024 che ci proporrà un Napoli-Sassuolo di grande interesse. La partita, che si giocherà alle ore 20.45 al Maradona di Napoli, infatti, potrebbe darci risposte importanti sulla prima fase di campionato delle due squadre.

I nero-verdi allenati da mister Alessio Dionisi sono reduci da una sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Atalanta e cercheranno di riscattarsi per dimostrare di poter essere nuovamente pronti per vivere una stagione tranquilla. Laurientè e Pinamonti guideranno l’attacco, con Maxime Lopez a dettare i tempi.

Dall’altra parte, invece, il Napoli. La squadra campione in carica, guidata dal neo-mister Rudi Garcia ha vinto per 3-1 in casa del Frosinone all’esordio e cercherà in tutti i modi di proseguire nel proprio cammino anche nella seconda trasferta stagionale. Gli azzurri ritrovano Kvaratskhelia e puntano, come sempre, sullo straripante Osimhen che ha già timbrato il cartellino 2 volte allo Stirpe.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Napoli-Sassuolo sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto

Ore 20.45 Napoli-Sassuolo – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ZONA DANZ (214) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mati Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All: Dionisi.

Foto: LaPresse