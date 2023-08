Mountain bike, Elian Paccagnella conquista l’argento ai Mondiali! 2° nel cross-country tra gli juniores

Bellissimo argento per Elian Paccagnella nel Cross-country junior ai Mondiali 2023 di mountain bike. L’azzurro ha disputato una prova di grandissimo spessore e ha chiuso in seconda posizione in 1h08:49, finendo dietro soltanto al danese Albert Philipsen, primo quest’oggi in 1h07:55.

Si tratta di un risultato davvero importante per il classe 2005 Paccagnella: l’italiano ha dimostrato di aver grande talento e di potersela giocare benissimo con tutti. Peccato soltanto per il mancato oro, ma per il nativo di Bolzano oggi era veramente difficile fare meglio di così vista la gara magnifica del classe 2006 Philipsen, che grazie alla vittoria odierna ha bissato il successo ottenuto cinque giorni fa nella prova in linea juniores di ciclismo su strada.

Terzo posto finale per il canadese Ian Ackert, che ha terminato la prova con un ritardo di 1’03” dal vincitore e 9” da Paccagnella (nell’ultimo giro il canadese non ha impensierito più di tanto l’italiano, che è stato bravo a gestire le energie fino alla fine), mentre ha concluso la gara ai piedi del podio il norvegese Sivert Ekroll, quarto a 1’53” dalla vetta.

Quinto invece il francese Noel Rouffiac a 1’55”, sesto il danese Nikolaj Hougs a 2’08”, settimo l’ungherese Barnabas Vas a 2’16”, ottavo lo svizzero Loris Hattenschwiler a 2’26” e nono l’italiano Gabriel Borre a 2’31”. Più distanti gli altri azzurri in gara: 18° Tommaso Bosio a 4’13” e 47° Matteo Ceschin a 7’30”.

