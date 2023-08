Motomondiale, GP Catalogna 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Sarà un inizio di settembre con un menu ricchissimo per tutti gli appassionati dei motori. Proprio questo weekend infatti scenderanno in pista sia le quattro che le due ruote, quest’ultime impegnate nel GP della Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Si tratterà di un fine settimana molto importante per Francesco Bagnaia che, dopo aver rasentato la perfezione al Red Bull Ring sarà motivato a macinare ancora punti per allungare nella classifica piloti. Ma attenzione. Perché il Montmelò rappresenta una vera e propria croce per Pecco, il quale non ha mai chiuso una gara nella prime cinque posizioni. Ma il momento è propizio per invertire il trend.

Previsto grande spettacolo inoltre nelle classi minori: in Moto2 si rinnoverà la sfida tra Pedro Acosta e Tony Arrbolino, separati da soli due punti in classifica (156 contro 154), mentre in Moto3 sarà Holgado il pilota da tenere sotto stretta osservazione, vista la sua leadership in questo momento salda.

Ogni sessione del GP della Catalogna potrà essere visibile sul canale 208 del telecomando Sky, ovvero Sky Sport MotoGP. Previsa anche una programmazione su Sky Sport Summer (201). Tv8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) proporrà gratis e in diretta le qualifiche e la sprint della MotoGP. La gara tradizione verrà trasmessa invece in differita. In streaming la programmazione sarà garantita grazie all’App Sky GO, Now TV e, per le trasmissioni in chiaro, anche a Tv8.it. OA Sport come di consueto offrirà la DIRETTA LIVE di tutte le sessioni del GP. Di seguito il riepilogo

GP CATALOGNA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

GP CATALOGNA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Summer (201, palinsesto in fase di elaborazione), Tv8 (per qualifiche e Sprint Race della MotoGP)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it (per qualifiche e Sprint Race della MotoGP)

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci