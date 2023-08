MotoGP, scatta il weekend del Red Bull Ring, Bagnaia lancia la sfida a Bezzecchi e Martin

Dopo una settimana di pausa, torna in scena il Mondiale di MotoGP 2023. Dopo il ritorno alle gare dopo le lunghissime vacanze estive con il Gran Premio di Silverstone, la classe regina si ripresenta ai nastri di partenza del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione. Una tappa di estrema importanza, per diversi motivi.

Il weekend tra i monti della Stiria prenderà il via, come tradizione, con le prime due sessioni di prove libere. Sul tracciato del Red Bull Ring i piloti della classe regina saranno in azione alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere (45 minuti) che non avrà valenza per la classifica combinata, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della P2, con 60 minuti di lavoro in pista.

Dopo la tappa inglese come si presenta la MotoGP al decimo appuntamento del campionato? La classifica generale della top class vede Francesco “Pecco” Bagnaia sempre più in fuga con 214 punti, contro i 173 di Jorge Martin (-41 punti) ed i 167 di Marco Bezzecchi (-47 lunghezze). Quarta posizione per Brad Binder con 131, quindi Johann Zarco con 122, davanti a Aleix Espargarò a braccetto con Luca Marini con 107.

Cosa dovremo attenderci dalla tappa tra i monti della Stiria? Il Red Bull Ring è, e rimane, un tracciato atipico che unisce velocità, poche curve e ripartenze da stop&go. La Ducati, come sempre, partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alle sue spalle a KTM e Aprilia (reduce dal successo di Silverstone). Yamaha e Honda, invece, dopo le enormi difficoltà in terra inglese, proveranno a rifarsi in Austria, con la consapevolezza che Fabio Quartararo e Marc Marquez non possono procedere ulteriormente in una stagione così disastrosa visto il nome che portano.

Foto: LaPresse