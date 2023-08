MotoGP, Jorge Martin: “Bel ritorno in pista. La nuova carena? Non cambia molto rispetto alla vecchia”

Jorge Martin riparte da dove aveva lasciato prima delle vacanze estive, ovvero da una prestazione brillante. Il portacolori del team Ducati Pramac, infatti, ha concluso al secondo posto la P2 del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Sul tracciato di Silverstone il miglior tempo lo ha messo a segno un Aleix Espargarò davvero straripante con la sua Aprilia con il tempo di 1:58.183 con 671 millesimi su Jorge Martin e 715 su Brad Binder. Quarta posizione per Maverick Vinales a 721, quinta per Johann Zarco a 760, mentre è sesto Francesco Bagnaia a 790. Nella top10 trovano comodamente posto anche Marco Bezzecchi settimo a 835, ottavo Jack Miller a 1.018, nono Luca Marini 1.063 mentre è decimo Alex Marquez a 1.115.

Al termine del venerdì inglese il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: “Sicuramente Aleix ha piazzato un giro eccezionale, ma le Ducati hanno dimostrato di essere della partita. Ho girato con la nuova carena e nel complesso direi che la giornata è stata positiva. Dopo 5 settimane vi assicuro che non è facile rimettersi in sella, anche perchè non c’è allenamento che si possa avvicinare alla MotoGP vera. Un po’ faticoso, ma sono contento, ho realizzato buoni tempi e sono sempre stato nella top5”.

Il pilota spagnolo prosegue nella sua analisi: “Devo effettuare uno step in avanti a livello di passo. La nuova carena? Sinceramente non è cambiato quasi nulla rispetto alla precedente. Ho sentito le stesse sensazioni, per cui non cambia in maniera clamorosa. Ad ogni modo se le gare saranno sull’asciutto userò la nuova, altrimenti sul bagnato tornerò alla vecchia”.

Credit: MotoGP.com Press