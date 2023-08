MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia a Silverstone. Rapporto controverso, ma nel 2022 ‘Pecco’ firma un capolavoro

Il Motomondiale si appresta a ripartire dopo l’infinita pausa estiva. Domenica 6 agosto si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, nono dei venti atti della stagione 2023. Francesco Bagnaia è al comando della classifica iridata con un buon margine su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quali sono i precedenti del piemontese sulla pista di Silverstone? È un rapporto controverso, quello di Pecco con il tracciato inglese, nel quale non sono comunque mancati gli acuti.

Già il rendimento in Moto3 dice tutto. Due edizioni (2013 e 2014) anonime, ma nel 2015 Bagnaia è protagonista sotto l’acqua, trovandosi in piena lotta per il podio. Cionondimeno, scivola proprio all’ultimo giro. Si rifà nel 2016, anno in cui scatta, per la prima volta in carriera, dalla pole position. In gara, il piemontese chiude alla piazza d’onore, inchinandosi al solo Brad Binder, dominatore assoluto di quel campionato.

In Moto2 arriva un discreto 5° posto nel 2017, artigliato grazie a una prestazione solida dopo una qualifica difficile. Del 2018 si può ricordare solo la pole position del sabato, poiché la domenica i nubifragi portano alla cancellazione delle gare.

In MotoGP, il 2019 è di apprendistato (Pecco è 11° sul traguardo). Il 2021 risulta alquanto deludente. Il piemontese sbaglia la scelta della mescola di pneumatici, puntando sulla soft, ma paga a caro prezzo la sua decisione. Dopo un avvio promettente, sprofonda con il passare dei giri sino a un insignificante 14° posto. La musica cambia, radicalmente, nel 2022. Anzi, il copione è letteralmente opposto.

Dodici mesi orsono, Bagnaia disputa una gara superba. Gestisce al meglio le gomme e cresce di rendimento nella seconda metà del GP. Risale la china dopo essersi qualificato in terza fila, prende il comando e nel finale resiste agli arrembanti assalti dell’Aprilia di Maverick Viñales, conquistando un successo che si rivelerà cruciale nella rincorsa che, poche settimane dopo lo condurrà al Mondiale.

Foto: Pier Colombo