MotoGP, GP Austria 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 18-20 agosto

Dopo un fine settimana di pausa, è tempo di rimettersi in corsa per quanto riguarda il Motomondiale 2023. Dalla Gran Bretagna si passa alle Alpi della Stiria, dato che siamo ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione. Le tre classi saranno in scena al Red Bull Ring, per una tappa di grande importanza.

Nella classe regina arriviamo a questo appuntamento con Francesco Bagnaia al comando con 214 punti, con Jorge Martin secondo con 173 e Marco Bezzecchi terzo a 167. Quarta posizione per Brad Binder con 131, quinta per Johann Zarco con 122. Passando alla Moto2, invece, Pedro Acosta ha piazzato il sorpasso in vetta su Tony Arbolino. Lo spagnolo comanda con 156 punti contro i 154 del milanese. Terzo Jake Dixon con 104, quindi Aron Canet quarto con 96.

Chiudiamo con la classe più leggera. Daniel Holgado comanda con 141 punti, contro i 119 di Ayumu Sasaki. Terza posizione per Jaume Masià con 109, quindi in quarta Ivan Ortolà con 107.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili la diretta delle qualifiche e Sprint Race del sabato, mentre la gara sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre la diretta di qualifiche e Sprint Race, oltre alla differita del GP saranno disponibili sul sito internet TV8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione del GP d’Austria.

CALENDARIO GP AUSTRIA 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 18 agosto

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 19 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

Domenica 20 agosto

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Differite in chiaro su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse