MotoGP, GP Austria 2023: Francesco Bagnaia può guadagnare altri punti su Bezzecchi e Martin

Alle ore 14.00 odierne prenderà il via la gara di MotoGP del Gran Premio d’Austria valido per il Motomondiale, giunto al decimo dei venti round che compongono la contesa per il titolo 2023. Si può affermare che il tavolo sia apparecchiato affinché Francesco Bagnaia possa mettere ancora più luce fra sé e gli inseguitori nella classifica iridata.

Il ventiseienne piemontese, dominatore incontrastato della Sprint, si propone come il favorito assoluto per il successo di oggi. Ieri Pecco non ha avuto rivali. Se nel pomeriggio dovesse nuovamente contornarsi lo schema generatosi nella competizione dimezzata di ieri, sarà difficilissimo stargli davanti sul traguardo. Lo “schema” a cui si fa riferimento è quello preferito dal Campione del Mondo in carica, ovvero quello di restare in testa dall’inizio alla fine.

In tal senso, il momento più caldo sarà indubbiamente la partenza. Se Bagnaia dovesse difendersi con successo da eventuali attacchi altrui, allora potrà impostare a piacimento il GP, deponendo qualsiasi velleità degli sfidanti. Viceversa, resterà comunque padrone del proprio destino, poiché ha dato la sensazione di essere una spanna sopra chiunque. Dovrà però trovare il modo migliore per scavalcare qualche ostacolo. Niente di insormontabile e niente che non abbia già fatto. Il più accreditato per imporsi è indubbiamente il trionfatore di ieri (e del Gran Premio 2022).

Sicuramente le Ktm si giocheranno le proprie carte. Brad Binder e Jack Miller non corrono mai per la piazza d’onore, figuriamoci sulla pista di casa per il marchio austriaco. Occhio soprattutto al sudafricano, ieri ottimo secondo. Sappiamo bene come le moto nero-arancione siano particolarmente incisive al via, dunque aspettiamoci una partenza con il coltello fra i denti, perché per BB33 le uniche possibilità di lottare dipendono dall’impedire a Bagnaia di mettersi davanti a tutti a menare come un fabbro sin dal primo giro.

Chi sarà avido di riscatto è Marco Bezzecchi, inferocito dopo essere stato sbalzato di sella alla prima curva della Sprint di ieri. Il riminese ha quindi dovuto incassare il secondo “zero” consecutivo dopo quello (più pesante) di un paio di settimane fa a Silverstone. I due “buchi” nel ruolino di marcia del ventiquattrenne romagnolo sono differenti per responsabilità e circostanze, cionondimeno sono analoghi nell’economia di un Mondiale dove l’alfiere del Team Mooney VR46 è sprofondato a -59 da chi mena le danze.

Tra i nomi da tenere in grande considerazione c’è anche quello di Maverick Viñales, che sabato ha visto vanificata la prima fila artigliata in qualifica da una brutta partenza a cui ha fatto seguito l’involontaria partecipazione alla carambola della prima curva. L’ottavo posto della Sprint sta molto stretto al Top Gun di Aprilia, che oggi vorrà lottare quantomeno per il podio.

