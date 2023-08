MotoGP, Brad Binder: “Gara complicata, pista bagnata in alcuni settori e asciutta in altri”

Brad Binder si riscatta dopo un sabato abbastanza opaco (10° in qualifica, 9° nella sprint sul bagnato) e chiude in terza posizione il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il sudafricano della KTM ha aggiornato la sua collezione di grandi rimonte, recuperando dalla quarta fila in griglia alla zona podio grazie ad una prima fase di gara molto aggressiva e ad un ottimo rendimento con la pioggia (leggera) nel finale.

“La gara di oggi è stata davvero complicata. La pista è grandissima, in alcuni settori era bagnata mentre in altri era asciutta. Era davvero difficile capire come sfruttare la trazione e in quali punti portare un attacco a chi stava davanti”, le dichiarazioni a caldo del 27enne africano dopo la terza posizione nella gara domenicale sul tracciato di Silverstone.

“Comunque giù il cappello di fronte ad Aleix, che ha fatto un lavoro davvero fantastico. Sono contento della mia prestazione, anche se abbiamo tanta strada da fare per arrivare sul gradino più alto del podio”, conclude il campione del mondo Moto3 del 2016. Binder che consolida la quarta piazza nel Mondiale a -83 dal leader iridato Francesco Bagnaia.

Credit: MotoGP.com Press