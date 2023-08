Moto2, Pedro Acosta in pole-position a Spielberg con caduta. 3° Vietti e 7° Arbolino

Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di Moto2. Sulla pista di Spielberg i piloti hanno dovuto trovare il feeling giusto su un circuito particolare: un classico Stop&Go in cui stabilità in frenata e trazione in uscita dalle curve sono requisiti fondamentali.

Lo spagnolo Pedro Acosta ha ottenuto la pole position. Nonostante una caduta nel primo tentativo, l’iberico del Red Bull KTM Ajo, è riuscito a mettere insieme il giro di 1:34.070 precedendo di 0.271 il giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) e di 0.405 Celestino Vietti (Fantic Racing). Una prestazione notevole di Acosta, che già nel corso delle prove libere aveva messo in mostra una grande costanza di rendimento.

Più in difficoltà Tony Arbolino: il centauro lombardo del Team Marc VDS non è andato oltre il settimo tempo a 0.688, perdendo molto rispetto al rivale di questo campionato in fase di frenata. Un aspetto che sarà da risolvere in vista della gara di domani, soprattutto al cospetto di un Acosta così prestazionale.

In 17ma posizione ha terminato Dennis Foggia dell’Italtran Racing a 1.565, con l’obiettivo di entrare domani in zona punti.

