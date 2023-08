Monza-Empoli, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Non è ancora terminata la prima giornata della Serie A 2023-2024, ma per Monza e Empoli è già tempo di pensare alla prossima tornata: alle 18.30 di sabato 26 agosto, le due squadre si incontreranno all’U-Power Stadium per il turno numero due del campionato.

Il Monza non ha vissuto un’ottima serata due giorni fa: i brianzoli sono stati sconfitti per 2-0 dall’Inter a San Siro, al termine di una partita dove la squadra di Raffaele Palladino ha accusato il gap tecnico con i nerazzurri. I biancorossi devono subito rialzare la testa con un avversario meno ostico se l’obiettivo stagionale è quello di raggiungere un piazzamento tra le prime otto in classifica.

Così come i lombardi, anche l’Empoli è rimasto al palo al debutto: i toscani hanno perso la prima partita del nuovo campionato per 1-0, in casa, contro il Verona. Gli azzurri, nonostante siano stati in controllo del match per gran parte dei novanta minuti, sono stati beffati dalla rete di Bonazzoli, viziata da un grave errore di Elia Caprile. La speranza per i tifosi empolesi è che la squadra di Paolo Zanetti possa ripetere una buona prestazione anche fra cinque giorni.

La sfida tra Monza e Empoli, il cui via è programmato alle 18.30 di questo sabato all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO MONZA-EMPOLI SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto:

Ore 18.30 Monza-Empoli – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA MONZA-EMPOLI SERIE A 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse