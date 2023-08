Mondiali ciclismo femminile 2023 oggi: orari, percorso, altimetria, favorite, tv. Tutte contro l’Olanda

Vanno a chiudersi con l’ultima gara in programma i Mondiali di ciclismo 2023. In quel di Glasgow in scena la prova in linea al femminile: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria, favorite e programma.

PERCORSO MONDIALI CICLISMO FEMMINILE 2023

A differenza di quella maschile, la partenza è da Loch Lomod, 154,1 chilometri in totale per arrivare a Glasgow. Nel tratto in linea spazio allo strappo più duro di giornata: Crow Road (5,6 chilometri al 4%). Dopo 60 chilometri si entra nel circuito, da percorrere sei volte. Occhio al maltempo, alle curve e agli strappi costanti, come quello di Montrose Street (200 metri al 6%) che anticipa il traguardo.

FAVORITE MONDIALI CICLISMO FEMMINILE 2023

Tutti contro l’Olanda. Un vero e proprio squadrone anche in questa edizione: Demi Vollering è la favorita numero uno, ma occhio anche alla campionessa uscente Annemiek van Vleuten e a Lorena Wiebes. Da fare attenzione però alla belga Lotte Kopecky: spettacolare al Tour, super anche su pista, ha la condizione giusta per far saltare il banco. L’Italia ci prova: manca Longo Borghini, ma Silvia Persico, bronzo già l’anno scorso, può provarci.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO FEMMINILE 2023

Domenica 13 agosto

Loch Lomod – Glasgow 154,1 km

Partenza ore 13.10

Arrivo ore 17 circa

MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse