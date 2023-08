Mondiali ciclismo 2023, Startlist prova in linea: tutti i partecipanti, i favoriti e gli italiani in gara

Domenica 6 agosto (a partire dalle ore 10.30 italiane) andrà in scena la prova in linea maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo. Si tratterà dell’evento più importante e prestigioso dell’intera manifestazione. Si preannuncia grande spettacolo a Glasgow, dove verrà assegnata la prestigiosa maglia arcobaleno indossata per l’ultimo anno da Remco Evenepoel. Proprio il belga, fresco vincitore alla Classica di San Sebastian, sarà nuovamente uno dei favoriti per il trionfo al pari dei connazionali Wout van Aert e Jasper Philipsen.

Gli altri uomini più quotati al via saranno il danese Mads Pedersen, lo sloveno Tadej Pogacar e l’olandese Mathieu van der Poel. L’Italia cercherà una magia quasi impossibile con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, senza dimenticarsi di Andrea Bagioli. Ai nastri di partenza si presenteranno 195 atleti. Di seguito la startlist con tutti i corridori che prenderanno parte alla prova in linea maschile dei Mondiali 2023 di ciclismo.

STARTLIST PROVA IN LINEA MASCHILE MONDIALI CICLISMO 2023

BELGIO

1 EVENEPOEL Remco

2 FRISON Frederik

3 PHILIPSEN Jasper

4 STUYVEN Jasper

5 VAN HOOYDONCK Nathan

6 BENOOT Tiesj

7 CAMPENAERTS Victor

8 VAN AERT Wout

9 LAMPAERT Yves

DANIMARCA

10 ASGREEN Kasper

11 PEDERSEN Mads

12 NIELSEN Magnus Cort

13 JENSEN Mattias

14 MØRKØV Michael

15 BJERG Mikkel

16 HONORÉ Mikkel

17 KRAGH ANDERSEN Søren

FRANCIA

18 COSNEFROY Benoit

19 COQUARD Bryan

20 LAPORTE Christophe

21 SENECHAL Florian

22 ALAPHILIPPE Julian

23 LE GAC Olivier

24 CAVAGNA Rémi

25 MADOUAS Valentin

GRAN BRETAGNA

26 SWIFT Ben

27 TURNER Ben

28 SWIFT Connor

29 WRIGHT Fred

30 STEWART Jake

31 ROWE Luke

32 DOULL Owain

33 WATSON Samuel

SPAGNA

34 ARANBURU DEBA Alex

35 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

36 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion

37 GARCIA CORTINA Ivan

38 EZQUERRA MUELA Jesus

39 HERRADA Jesus

40 ADRIA OLIVERAS Roger

41 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel

SLOVENIA

42 SKOK Anže

43 NOVAK Domen

44 PRIMOŽIČ Jaka

45 KOREN Kristijan

46 MEZGEC Luka

47 GOVEKAR Matevž

48 POGAČAR Tadej

49 FINKŠT Tilen

PAESI BASSI

50 HOOLE Daan

51 VAN BAARLE Dylan

52 MAAS Jan

53 VAN DER POEL Mathieu

54 VAN DIJKE Mick

55 KOOIJ Olav

56 RIESEBEEK Oscar

57 EENKHOORN Pascal

ITALIA

58 BETTIOL Alberto

59 BAGIOLI Andrea

60 OSS Daniel

61 BARONCINI Filippo

62 SBARAGLI Kristian

63 ROTA Lorenzo

64 TRENTIN Matteo

65 VELASCO Simone

AUSTRALIA

66 EDMONDSON Alexander

67 SWEENY Harrison

68 GROVES Kaden

69 PLAPP Lucas

70 DURBRIDGE Luke

71 DINHAM Matthew

72 MATTHEWS Michael

73 CLARKE Simon

COLOMBIA

74 GAVIRIA RENDON Fernando

75 TEJADA CANACUE Harold Alfonso

76 PEÑA JIMENEZ Jesus David

77 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian

78 URAN Rigoberto

79 BUITRAGO SANCHEZ Santiago

80 VARGAS ALZATE Walter Alejandro

STATI UNITI

81 CRADDOCK G Lawson

82 VERMAERKE Kevin

83 WARBASSE Lawrence

84 POWLESS Neilson

85 QUINN Sean

86 BARTA William

SVIZZERA

87 LIENHARD Fabian

88 HIRSCHI Marc

89 SCHMID Mauro

90 DILLIER Silvan

91 BISSEGGER Stefan

92 KÜNG Stefan

NORVEGIA

93 KRISTOFF Alexander

94 LEKNESSUND Andreas

95 BOASSON-HAGEN Edvald

96 ABRAHAMSEN Jonas

97 TILLER Rasmus

98 JOHANNESSEN Tobias Halland