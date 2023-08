Marcell Jacobs e la rimonta “impossibile” ai Mondiali: risalire dal 203° posto e vincere una medaglia. E il ranking…

Marcell Jacobs vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che lo hanno fortemente debilitato e che nella stagione in corso gli hanno impedito di gareggiare con continuità. Proprio per questo motivo il nostro portacolori sarà chiamato a una “rimonta impossibile” nella capitale magiara.

Marcell Jacobs occupa il 13mo posto nel ranking mondiale dei 100 metri con 1.308 punti all’attivo. Il velocista lombardo si trova a 13 lunghezze di distacco dalla top-10 chiusa dallo statunitense Marcin Bracy e a 94 punti dal leader della graduatoria, ovvero il kenyano Ferdinand Omanyala (1.402) che precede il sudafricano Akani Simbine (1.379) e lo statunitense Fred Kerley (1.372 per il Campione del Mondo).

Per il 28enne sono stati presi in considerazione i seguenti cinque risultati ottenuti negli ultimi dodici mesi: la vittoria agli Europei di Monaco in 9.95, la semifinale continentale sempre in Germania chiusa in 10.00, l’argento agli Europei Indoor di Istanbul (6.50 sui 60 metri), il 6.57 del Meeting di Lievin e il 10.21 corso un paio di mesi fa a Parigi in Diamond League. Ormai le apoteosi totali delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dei Mondiali Indoor sono un lontano ricordo non più conteggiabile per le graduatorie.

L’azzurro ha corso una sola volta in stagione, ovvero il già citato 10.21 di Parigi. Nella classifica mondiale dei tempi stagionali, Marcell Jacobs occupa soltanto il 203mo posto. Il britannico Zharnel Hughes comanda con 9.83 davanti a Ferdinand Omanyala (9.84), a Kerley (9.88), al giamaicano Ackeem Blake (9.89), agli statunitensi Pjai Austin (9.89) e Courtney Lindsey (9.89), al surinamense Issamade Asinga (9.89), al nigeriano Godson Oke Oghenebrume (9.90) e allo statunitense Cravont Charleston (9.90).

Foto: Lapresse