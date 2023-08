Listone Fantacalcio 2023-2024: quanto costano i giocatori, tutti i valori e le cifre per l’asta

Finalmente sta per scattare la stagione 2023-2024! Il FantaCalcio è pronto per il suo via ufficiale con le aste iniziali che possono prendere forma con le rose possono andare a comporsi. C’era grande curiosità per vedere come venisse completato il listone con tutte le quotazioni dei giocatori del prossimo campionato, per cui andiamo a scoprire le più interessanti reparto per reparto.

PORTIERI

Come facilmente preventivabile l’estremo difensore più quotato è Maignan del Milan (43). Alle sue spalle Meret del Napoli a 42, Szczesny della Juventus con 41 e Provedel della Lazio a 40. Quindi Rui Patricio della Roma a 35 e Carnesecchi dell’Atalanta a 27.

DIFENSORI

Al comando non troviamo Theo Hernandez del Milan che si accontenta di 17 di valutazione e terza posizione. Al comando c’è Dimarco dell’Inter a 19 inseguito da Di Lorenzo del Napoli a 18 Quarta posizione per Carlos Augusto del Monza (17), quindi troviamo Posch del Bologna con 16, Zappacota dell’Atalanta con 15 a braccetto con Danilo della Juventus e Smalling della Roma.

CENTROCAMPISTI

Sarà Zaccagni il più valutato con ben 28 fantamilioni, inseguito da Koopmeiners dell’Atalanta con 24, mentre in scia troviamo il laziale Felipe Anderson con 23, mentre Rabiot della Juventus è quarto con 22. Quinto Luis Alberto con 21 alla pari di Orsolini, quindi Zielinski con 20 a braccetto con Barella. Alle loro spalle il nuovo duo del Milan, Pulisic-Chukwueze con 18 e 19.

ATTACCANTI

Il capocannoniere dell’anno scorso, Osimhen del Napoli, svetta con 43 fantamilioni, davanti a Lautaro Martinez dell’Inter con 37 crediti e Immobile della Lazio fermo con 32. Altissima la quotazione per Vlahovic della Juventus (28) quindi Leao del Milan (31) procede a braccetto con Kvaratskhelia. Ai piani alti del reparto rimane Dybala della Roma valutato 30 crediti, assieme a Berardi del Sassuolo. Scamacca, new entry, si attesa a 25 alle spalle di Lookman e Dia 26.

Foto: LaPresse