Lazio-Genoa oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Entrambe sconfitte all’esordio, Lazio e Genoa si affronteranno oggi, domenica 27 agosto, per la seconda giornata di Serie A.

Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN.

Sarri riparte dal 4-3-3 e dovrebbe schierare Casale al fianco di Romagnoli in una difesa completata da Lazzari e Marusic, con Provedel in porta. Kamada va verso la conferma dal 1′ in un centrocampo con Cataldi e Luis Alberto. In avanti tridente titolare: Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Tra i rossoblù, invece, Gilardino pensa al cambio di modulo: 3-4-2-1 con Malinoskyi in attacco insieme a Retegui e Gudmunsson, ma l’islandese è in dubbio per le vicende extra-campo. In mediana, tornano Sabelli sulla fascia e Strootman al centro, con Martin sull’out mancino e Thorsby di fianco all’olandese. Martinez sarà il portiere, con Dragusin, Bani e Vasquez in difesa.

Di seguito il calendario e il programma di Lazio-Genoa, valevole per la 2ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 27 agosto, alle 20.45. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

CALENDARIO LAZIO-GENOA OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 20.45 Lazio-Genoa – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA LAZIO-GENOA OGGI

Domenica 27 agosto



Diretta tv : DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky)

: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui. All. Gilardino.

Foto: LaPresse