Lautaro Martinez vs Victor Osimhen: esordio a suon di doppiette, è già duello per la classifica marcatori?

La Serie A 2023-2024 è iniziata ieri sera: Inter e Napoli, forse le due maggiori indiziate per lo scudetto, hanno fatto già il loro esordio nel nuovo campionato, ottenendo i primi tre punti della stagione rispettivamente contro Monza e Frosinone. Protagonisti dei due successi sono stati Lautaro Martinez e Victor Osimhen, autori di una doppietta che ha contribuito alla vittoria delle rispettive squadre.

Andiamo in ordine cronologico. Il Napoli è stata la prima squadra a scendere in campo nel tardo pomeriggio di ieri: i partenopei si sono imposti per 3-1 sul campo del Frosinone neopromosso in Serie A. Dopo un inizio poco convincente, la squadra di Rudi Garcia ha ribaltato il vantaggio iniziale ciociaro grazie alla rete di Politano al 24′ e alla doppietta di Victor Osimhen: il nigeriano ha siglato il gol della rimonta con una potente conclusione di destro di prima intenzione al 42′, e infine ha chiuso i conti al 79′ quando, trovatosi a tu per tu con Turati, non ha tremato, infilando il portiere avversario sulla sinistra.

Alle 20.45 è stata la volta dell’Inter che, davanti a oltre 70.000 persone, non ha fallito, battendo per 2-0 il Monza a San Siro: autore dei due gol è stato Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri da questa stagione dopo l’addio di Samir Handanovic. All’argentino sono bastati otto minuti per siglare la prima rete stagionale: cross basso di Dumfries, Lautaro anticipa Pablo Marì e insacca il pallone con il destro da pochi passi. Il Toro si ripete al 76′, sfruttando l’assistenza di Marko Arnautovic, neoarrivato in casa Inter, e siglando la rete del definitivo 2-0 con una spaccata a porta vuota.

I due migliori marcatori della scorsa stagione hanno riiniziato da dove avevano concluso. E’ già iniziata la sfida per diventare il capocannoniere di questo campionato, e i maggiori indiziati al premio sono proprio coloro che si sono dati battaglia nell’anno passato. C’è però un punto a favore di Lautaro: l’argentino infatti potrà essere sempre a disposizione di Simone Inzaghi, al contrario di Osimhen, il quale sarà costretto a saltare almeno quattro partite a gennaio per disputare la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Vedremo quindi come si comporteranno nei match successivi i due bomber, ma l’impressione è che, in questo momento, non esistono rivali per competere con loro.

Foto: Lapresse